Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.

Kızılcayıkık Mahallesi Göl mevkisinde, sulama için kullanılan su kuyusuna bir koyunun düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan halata bağladıkları koyunu yarım saatlik çalışmayla çıkardı.

Koyunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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