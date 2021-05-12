Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.
Kızılcayıkık Mahallesi Göl mevkisinde, sulama için kullanılan su kuyusuna bir koyunun düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan halata bağladıkları koyunu yarım saatlik çalışmayla çıkardı.
Koyunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç