Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
07.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:56
Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selimiye Mahallesi'nde yol kenarında yaklaşık 1 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, telefon altyapısı için açılan kuyuya düşen köpeği kurtardı.
Köpeğe, su ve mama verildi.
Kaynak: AA