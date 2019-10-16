Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yakabağ Mahallesi'ndeki eski bir kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı.
Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, kontrolünün ardından bırakıldı.