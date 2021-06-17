Muğla'da kuyuya düşen 4 keçiden biri telef oldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde boş kuyuya düşen keçilerden biri telef oldu.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde boş kuyuya düşen keçilerden biri telef oldu.
Düğerek Mahallesi Yüksek Harman mevkisinde boş kuyu içerisinde 4 keçi olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inerek keçileri bulunduğu yerden kurtardı.
Keçilerden birinin telef olduğu belirlendi, diğerleri sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç