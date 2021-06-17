Muğla'da kuyuya düşen 4 keçiden biri telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da kuyuya düşen 4 keçiden biri telef oldu

Muğla'da kuyuya düşen 4 keçiden biri telef oldu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boş kuyuya düşen keçilerden biri telef oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boş kuyuya düşen keçilerden biri telef oldu.

Düğerek Mahallesi Yüksek Harman mevkisinde boş kuyu içerisinde 4 keçi olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inerek keçileri bulunduğu yerden kurtardı.

Keçilerden birinin telef olduğu belirlendi, diğerleri sahibine teslim edildi.

Muğla'da kuyuya düşen 4 keçiden biri telef oldu
Muğla'da kuyuya düşen 4 keçiden biri telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı
Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı
Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu
Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Tamer Levent Burcu Biricik
Spor Ali Koç Aytaç Kara Sergen Yalçın Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da kuyuya düşen 4 keçiden biri telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:07:10. #1.16#

title