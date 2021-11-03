Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı serbest bırakıldı - Haberler
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Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı serbest bırakıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si adli kontrolle, diğeri savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si adli kontrolle, diğeri savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.

İlçedeki bir kuyumcuda 3 kişinin sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kuyumcuya giren ekipler, F.Ç, G.T. ve M.K.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, sahte olduğu belirlenen 3 künye, birer zincir ve küpe ele geçirildi.

Zanlıların bir gün önce başka kuyumcuda sahte zincir ve künyeyi 13 bin liraya sattıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.T, savcılıkça salıverildi. F.Ç. ile M.K.T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı serbest bırakıldı

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı serbest bırakıldı

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı serbest bırakıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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