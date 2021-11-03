Muğla'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Muğla'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir kuyumcuda 3 kişinin sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kuyumcuya giren ekipler, F.Ç, G.T. ve M.K.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, sahte olduğu belirlenen 3 künye, birer zincir ve küpe ele geçirildi.

Zanlıların bir gün önce başka kuyumcuda sahte zincir ve künyeyi 13 bin liraya sattıkları tespit edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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