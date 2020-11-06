Muğla'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı
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Muğla'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı

06.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:17
Muğla'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırma sonucunda olayın şüphelilerinin Aydın'a seyir halinde olduğunu belirledi.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile çalışma yürüten ekipler, 4'ü kadın 5 zanlıyı yakaladı.

Muğla'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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