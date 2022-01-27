Kuyumcu kuryelerinden 16 kilogram altın çalan 3 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kuyumcu kuryelerini gasbederek 16 kilogram altın çalan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ocak'ta kuyumcu kurye aracının durdurularak 16 kilogram altın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunu M.A, K.K. ve E.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

İzmir'e kaçtıkları tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ekipler, çuvalla toprağa gömülmüş olarak buldukları 16 kilogram altını da sahibine teslim etti.

Muğla'ya getirilen zanlılar M.A, K.K. ve E.B, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Korucak mevkisinde çakarlı araçla durdurdukları kurye aracındaki iki kuryeyi darbedip ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, 16 kilogram altın ile aracı gasbederek kaçmıştı.