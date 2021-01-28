Muğla'da kuvvetli rüzgar bazı ağaçları ve elektrik direklerini devirdi
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Muğla'da kuvvetli rüzgar bazı ağaçları ve elektrik direklerini devirdi

28.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:00
Muğla'da kuvvetli rüzgar bazı ağaçları ve elektrik direklerini devirdi

Muğla ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Muğla ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde zaman zaman sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkisini gösteriyor. Yaşanan dolunun ardından yollarda ve bazı araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, bir evin istinat duvarı otomobilin üzerine yıkıldı.

Bodrum Belediyesi ile elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Devrilen ağaçlar yoldan kaldırarak kapanan yollar trafiğe açıldı.

Menteşe ilçesinde buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Şehir merkezindeki süs havuzları ve bazı dereler soğuk hava nedeniyle dondu. Bazı tarım arazilerinin yüzeyi de buzla kaplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buzlanma nedeniyle Yılanlı mevkisinde tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan, Marmaris ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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