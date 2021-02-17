Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
17.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:50
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün gece yarısından sonra etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreyi geçti.
Yalıkavak, Bahçelievler, Gümbet, Cevat Şakir, Bitez ve Karabağ mahallelerinde ağaçlar yıkıldı, bir telefon direği devrildi.
Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan ağaçlarda budama çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı