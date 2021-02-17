Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

17.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:50
Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün gece yarısından sonra etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreyi geçti.

Yalıkavak, Bahçelievler, Gümbet, Cevat Şakir, Bitez ve Karabağ mahallelerinde ağaçlar yıkıldı, bir telefon direği devrildi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan ağaçlarda budama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Prens Harry Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:51:40. #1.16#
title