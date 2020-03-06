Muğla'da kuru yük gemisi balık havuzuna çarptı
Muğla'nın Milas ilçesinde kuru yük gemisinin denizdeki balık üretim havuzuna çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Muğla'nın Milas ilçesinde kuru yük gemisinin denizdeki balık üretim havuzuna çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Güllük Körfezi açıklarında seyir halindeki bir kuru yük gemisi, denizde açıkta konuşlu bulunan bir balık üretim çiftliğine girdi.
Kazada, çiftlikteki 70 metre çaplı bir balık havuzunda hasar oluştu.
Havuzda yaklaşık 220 gram ağırlığında 1 milyon 300 bin adet çipura cinsi balık bulunduğu belirtidi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA