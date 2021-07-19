Muğla'da Kurban Bayramı tedbirleri
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Muğla'da Kurban Bayramı tedbirleri

Muğla'da Kurban Bayramı tedbirleri
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Valiliği, Kurban Bayramı süresince çeşitli kurumlar tarafından alınacak tedbirleri açıkladı.

Muğla Valiliği, Kurban Bayramı süresince çeşitli kurumlar tarafından alınacak tedbirleri açıkladı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince Muğla'da gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk bölgelerine huzur planlarını uygulamaya konulacağı ve tedbirlerin bayram sonuna kadar sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD, Karayolları Şube Müdürlükleri, Telekom İl Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi ve vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerinin sağlanacağı kaydedildi..

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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