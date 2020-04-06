Muğla'da kumar oynayanlara "sosyal mesafe" kuralından da para cezası verildi Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan da para cezası uygulandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan da para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin aksine bir grubun evde kumar oynadığı bilgisini aldı.

Çatalarık Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, evde bulunanlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yaptı.

Operasyonda, 11 kişiye toplamda 8 bin 679 lira para cezası uygulandı.

Mühürlenen evin sahibi olduğu tespit edilen kişiye de ayrıca 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA