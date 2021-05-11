Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 76 bin 880 lira ceza uygulandı.