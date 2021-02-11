Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 40 bin lira ceza
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Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 40 bin lira ceza

11.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:12
Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 40 bin lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza uygulandı.

???????Bir kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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