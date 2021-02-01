Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası

Muğla'nın Ula ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 21 bin 952 lira ceza uygulandı.