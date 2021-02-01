Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası
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Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası

01.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:58
Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası

Muğla'nın Ula ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 21 bin 952 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 21 bin 952 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 6 kişi ve ev sahibi M.K. yakalandı.

Söz konusu 7 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin 952 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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