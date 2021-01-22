Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza
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Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza

22.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:08
Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 62 bin 465 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 62 bin 465 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 12 kişi ve ev sahibi yakalandı.

Söz konusu 13 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 62 bin 465 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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