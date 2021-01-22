Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 62 bin 465 lira ceza uygulandı.