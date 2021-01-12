Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza uygulandı.