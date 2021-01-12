Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza
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Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza

12.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:29
Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, içerideki 6 kişiden 5'i evlerin çatısından kaçmaya çalıştı. Yakalanan kovalamaca sonucu 5 kişi yakalandı.

Söz konusu 6 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 28 bin 716 lira ceza kesildi.

Bir kişi hakkında da "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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