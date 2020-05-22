Muğla'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi
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Muğla'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye idari para cezası kesildi.

Muğla'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi
22.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:29

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gülpınar Mahallesi'nde U.Ö'nün evinin bir odasını kumarhaneye çevirdiği bilgisi üzerine yapılan kontrolde eve bazı kişilerin girdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, odadaki masanın üzerinde iskambil kağıdı ve 100 lira bulundu. Kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 ile mücadele önlemlerini de ihlal eden U.Ö, V.M, A.İ. ve O.Ç'ye toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi.

Evinin bir odasını kumarhaneye çeviren U.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan da işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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