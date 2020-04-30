Muğla'da kumar operasyonunda yakalanan 11 kişiye 39 bin 550 lira ceza

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 11 kişiye, "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 39 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 11 kişiye, "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 39 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ağaçlıhöyük Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde kumar oynandığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

Baskında 4'ü kumar oynayan 11 kişi yakalandı.

Oyun kağıtlarına ve masadaki paralara el koyan jandarma, şüphelilere yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplak 34 bin 650 lira ceza verdi.

Kumar oynayan 4 kişiye de ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 1225'er lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA