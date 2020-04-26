Muğla'da kullandığı motosikleti şarampole devrilen polis memuru yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
26.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:18
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Hakan Sağman'ın kullandığı 48 A 4580 plakalı motosiklet, devriye görevi sırasında Menteşe-Yılanlı kara yolu Düzeyn mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Sağman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar olan polisin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA