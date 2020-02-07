Muğla'da küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Muğla'da küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Muğla'da 13 küçükbaş hayvanın çalışmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

07.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:22
Muğla'da küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

'da 13 küçükbaş hayvanın çalışmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ve ilçelerinde 13 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 3 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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