Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında yakalanan 5 şüpheli adliyede

Muğla'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında gözaltına alınan şirket çalışanı 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında gözaltına alınan şirket çalışanı 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekiplerince şirkette yetkili konumda çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Elde edilen deliller ve incelemelerin ardından yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şirket adresi ile şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelendiği, ilgili kurumlarla koordineli olarak soruşturmanın devam ettiği, Muğla'nın yanı sıra birçok ilden mağdurların da şikayette bulunduğu bildirilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ile yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine 23 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bazı adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerini müteakip şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç