Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıya tutuklama kararı çıktı.

Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıya tutuklama kararı çıktı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağı eşi G.B. ve 2 şirket çalışanı, ifade işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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