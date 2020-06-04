Muğla'da koydaki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı
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Muğla'da koydaki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir koyda bulunan ve mahkeme süreci sona eren kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Muğla'da koydaki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı
04.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:30

Muğla'nın Milas ilçesinde bir koyda bulunan ve mahkeme süreci sona eren kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Mazı Mahallesi Molla İbrahim Koyu'nda geçen yıl kaçak olarak yapıldığı tespit edildikten sonra Milas Belediyesi tarafından mühürlenen yapının sahibi F.E'nin belediyeye sunduğu yapı kayıt belgesi Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

İptal işlemi üzerine yapının sahibi adli makamlara başvurdu. Dava sürecinin sonunda yıkılmasına karar verilen kaçak yapı, Milas Belediyesi tarafından yıkıldı.

Kaçak ve imara aykırı yapılaşma ile mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kentin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Tokat, ekiplerin saha denetimleri ile kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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