Muğla'da koyda mahsur kalan 12 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'da koyda mahsur kalan 12 sığınmacı kurtarıldı

13.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:50
Muğla'da koyda mahsur kalan 12 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde koyda mahsur kalan 12 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde koyda mahsur kalan 12 sığınmacı kurtarıldı.

Gedik Koyu'nda mahsur kalan sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 12 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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