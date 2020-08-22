Muğla'da Kovid-19 ve sahte içki denetimi Muğla'nın Marmaris ilçesinde 105 polisle, sahte içki ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 105 polisle, sahte içki ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 105 polis, alkol servisi yapılan restoran ve kafelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Polisler, 11 adreste sahte ve gümrük kaçağı ürünlere karşı barkod ve karekod okuyucu cihazla incelemede bulundu.

Denetimlerde, 4 iş yerinde 66 litre etil alkol, 1 damacana sahte içki, 55 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Söz konusu işletmelere adli işlem uygulandı.

6 iş yerine ise çalışanların kimlik bildirimi yapılmadığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Denetimlerde 152 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA