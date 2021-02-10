Muğla'da Kovid-19'u yenen 98 yaşındaki kadın taburcu edildi
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Muğla'da Kovid-19'u yenen 98 yaşındaki kadın taburcu edildi

10.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:54
Muğla'da Kovid-19'u yenen 98 yaşındaki kadın taburcu edildi

Muğla'da kronik rahatsızlarına rağmen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 98 yaşındaki kadın, herkese moral oldu.

Muğla'da kronik rahatsızlarına rağmen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 98 yaşındaki kadın, herkese moral oldu.

Mide kanaması, halsizlik ve öksürük şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 98 yaşındaki Behiye Türkler, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Türkler, 17 günlük tedavisinin ardından hastalığı yenerek hastaneden taburcu edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şahin, Behiye Türkler'i taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Salgın sürecinde çok sayıda vaka gördüklerini anlatan Şahin, "10 gün yoğun bakımda, 7 gün serviste tedavi gördü. Bu süreçte kendisi hepimize bir moral kaynağı oldu. Taburcu edilerek evine götürülen 6 çocuk ve 8 torun sahibi Behiye ninemiz yakınları tarafından özenle bakılıyor." dedi.

Kovid-19'un genç, yaşlı demeden bütün insanlığı etkilediğini vurgulayan Şahin, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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