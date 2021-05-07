Muğla'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden otobüs firmasına ve bazı yolculara para cezası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden otobüs firmasına ve bazı yolculara para cezası uygulandı.