Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 48 kişiye ceza kesildi
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 48 kişiye ceza kesildi

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 48 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 48 kişiye 121 bin 385 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 48 kişiye 121 bin 385 lira ceza uygulandı.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda Kovid-19 denetimi yaptı.

Denetimlerde, 24 şahıs ve 143 araç sorgulandı, 4 araç trafikten men edildi. Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 48 kişiye 121 bin 385 lira ceza kesildi.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralı uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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