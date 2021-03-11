Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 59 kişiye ceza kesildi
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 59 kişiye ceza kesildi

11.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:28
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 59 kişiye ceza kesildi

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 59 kişiye 47 bin 71 lira ceza uygulandı.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 59 kişiye 47 bin 71 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 136 ekip, 456 personelin katılımıyla "Narkotik ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı.

Jandarmanın tüm birimlerinin katıldığı denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 59 kişiye 47 bin 71 lira ceza kesildi.

Uygulamada 27 araç trafikten men edildi, aranan 26 kişi yakalandı. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği kontrol ve aramalarda 13 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Denetim yağan ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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