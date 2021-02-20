Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 114 kişiye ceza kesildi
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 114 kişiye ceza kesildi

20.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:18
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 114 kişiye ceza kesildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 114 kişiye 41 bin 652 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 114 kişiye 41 bin 652 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 54 ekip, 215 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 114 kişiye 41 bin 652 lira ceza kesildi.

Uygulamada 18 araç trafikten men edildi, aranan 13 kişi yakalandı.

Kaçak alkol ve uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfeğin de ele geçirildiği uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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