Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara toplam 932 bin 668 lira ceza Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 877 kişiye, toplam 932 bin 668 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 877 kişiye, toplam 932 bin 668 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 877 kişiye toplam 932 bin 668 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, vatandaşlara, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmemeleri uyarısında bulundu.

Uygulama kapsamında hafta sonu Muğla ve ilçelerinde görev yapacak polis sayısını iki katına çıkardıklarını belirten Dilberoğlu, 127 ekibin 600 personelle kentin tüm sokak, cadde ve meydanlarında görev yapacağını ifade etti.

Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma kullanım oranının yüzde 90 düştüğü bildirildi.

Kaynak: AA