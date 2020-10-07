Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezine kurulan halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ikazlara rağmen maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza verildi.

Ekipler tarafından ilçedeki sokak ve iş yerleri de denetlenerek vatandaşlara salgına karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç