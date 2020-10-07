Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

07.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:24
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezine kurulan halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ikazlara rağmen maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza verildi.

Ekipler tarafından ilçedeki sokak ve iş yerleri de denetlenerek vatandaşlara salgına karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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