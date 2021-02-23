Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 576 bin lira ceza uygulandı
23.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:46
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza verildi.
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 366 otobüs, 56 ticari taksi, 6 bin 796 araç, 101 market, 471 iş yeri, 142 restoran ve 2 konaklama tesisinde denetim yaptı.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza uygulandı.
Vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç