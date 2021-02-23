Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 576 bin lira ceza uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza verildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 366 otobüs, 56 ticari taksi, 6 bin 796 araç, 101 market, 471 iş yeri, 142 restoran ve 2 konaklama tesisinde denetim yaptı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza uygulandı.

Vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç