Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 576 bin lira ceza uygulandı
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 576 bin lira ceza uygulandı

23.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:46
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 576 bin lira ceza uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza verildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 366 otobüs, 56 ticari taksi, 6 bin 796 araç, 101 market, 471 iş yeri, 142 restoran ve 2 konaklama tesisinde denetim yaptı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 490 kişiye 576 bin 181 lira ceza uygulandı.

Vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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