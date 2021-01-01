Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 376 bin lira ceza uygulandı
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 376 bin lira ceza uygulandı

01.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:34
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 376 bin lira ceza uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 116 kişi ve bir işletmeye toplam 376 bin lira ceza kesildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 116 kişi ve bir işletmeye toplam 376 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 306 otobüs, 52 ticari taksi, bin 53 araç, 181 market, 531 iş yeri, 63 berber ve güzellik salonu, 101 restoran ile 27 konaklama tesisini denetledi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 116 kişiye ve bir işletmeye toplam 376 bin lira ceza uygulandı, ayrıca iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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