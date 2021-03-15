Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 816 kişiye ceza uygulandı
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 816 kişiye ceza uygulandı

15.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 816 kişiye ceza uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 816 kişi ve 29 işletmeye 2 milyon 603 bin 413 lira ceza verildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 816 kişi ve 29 işletmeye 2 milyon 603 bin 413 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 6-14 Mart'ta 1309 otobüs, 317 taksi, 5 bin 455 araç, 681 market, 2 bin 509 iş yeri, 1232 restoran ve konaklama tesisinde denetim yaptı. Denetimlerde izolasyona tabi 4 bin 421 kişi evlerinde kontrol edildi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 816 kişi ve 29 işletmeye 2 milyon 603 bin 413 lira ceza uygulandı.

Vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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