Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 78 kişiye para cezası verildi

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 601 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 1911 işletme ve 2 bin 85 araç kontrol edildi, sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.

Denetimlerde tedbirlere uymadığı belirlenen 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza verildi.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç