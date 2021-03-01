Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 78 kişiye para cezası verildi
01.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:10
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza kesildi.
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 601 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 1911 işletme ve 2 bin 85 araç kontrol edildi, sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.
Denetimlerde tedbirlere uymadığı belirlenen 78 kişiye 130 bin 915 lira ceza verildi.
Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç