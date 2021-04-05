Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 462 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 443 işletme ve 4 bin 307 araç kontrol edildi. sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.
Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.
Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç