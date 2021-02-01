Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı

01.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:06
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 63 kişiye 175 bin 223 lira ceza kesildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 63 kişiye 175 bin 223 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 868 personelin katılımıyla, 1 bin 759 işletme, 868 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.

Denetimlerde, tedbirlere uymayan 63 kişiye 175 bin 223 lira ceza uygulandı.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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