Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye 154 bin lira ceza kesildi
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye 154 bin lira ceza kesildi

18.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:44
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye 154 bin lira ceza kesildi

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 59 kişiye 154 bin 166 lira ceza uygulandı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 59 kişiye 154 bin 166 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 590 personelin katılımıyla, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 2072 işletme, 645 araç ve sahillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye toplam 154 bin 166 lira ceza verildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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