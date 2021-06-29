Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 529 kişi ile 12 işletmeye ceza kesildi

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları ihlal eden 529 kişi ile alınan kararlara uymayan 12 işletmeye ceza uygulandı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları ihlal eden 529 kişi ile alınan kararlara uymayan 12 işletmeye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Denetimlerde, salgın tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 529 kişi ve 12 işletmeye, 321 bin 518 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

İzolasyonda olan 1057 kişiyi de evlerinde kontrol eden ekipler, 4 bin 3 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç