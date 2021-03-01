Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 438 kişiye ceza uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 438 kişiye 1 milyon 15 bin 291 lira ceza verildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 438 kişiye 1 milyon 15 bin 291 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 27-28 Şubat'ta 278 otobüs, 56 taksi, 6 bin 763 araç, 168 market, 317 iş yeri, 67 restoran ve konaklama tesisinde denetim yaptı. Denetimlerde izolasyona tabi 640 kişi evlerinde kontrol edildi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 438 kişiye, 1 milyon 15 bin 291 lira ceza uygulandı.

Vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç