Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza kesildi
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Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza kesildi

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 32 bin 779 lira ceza verildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 32 bin 779 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 893 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 3 bin 681 işletme ve 3 bin 897 araç kontrol edildi, sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Ekipler ayrıca evlerinde izolasyonda bulunan 237 kişiyi kontrol etti.

Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 37 kişiye toplam 32 bin 779 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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