Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza kesildi

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 360 kişiye, 487 bin 754 lira ceza uygulandı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 360 kişiye, 487 bin 754 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1259 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 771 işletme ile 6 bin 530 araç kontrol edildi, sahillerde denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında, izolasyona tabi 2 bin 81 kişi ikametlerinde kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen 360 kişiye, toplam 487 bin 754 lira ceza kesti.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç