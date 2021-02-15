Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 140 kişiye ceza uygulandı

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 140 kişiye 193 bin 673 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 140 kişiye 193 bin 673 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 598 personelin katılımıyla 2 bin 98 işletme, 4 bin 187 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.

Denetimlerde, tedbirlere uymayan 140 kişiye 193 bin 673 lira ceza uygulandı.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç