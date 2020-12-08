Muğla'da Kovid-19 tedbirleri denetleniyor

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde salgınla mücadele kapsamında, 05-06 Aralık'ta uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada 59 şehirlerarası ve şehir içi otobüsü, 163 taksi, 145 özel araç, 46 market, 195 iş yeri, 6 konaklama tesisi, 74 lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerler, 26 park bahçe mesire yeri ve 2 bin 385 kişinin HES kodu denetlendi.

İzolasyona tabi olan 1770 kişi kontrol edildi, bir kişiye izolasyon ve karantina kurallarına uymamaktan idari işlem tutanağı düzenlendi, 3 işletmeye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan, 121 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 8 kişiye maske takmamaktan idari işlem yapıldı.

Denetimlerde vatandaşlar zorunluluk olmadığı sürece dışarı çıkılmaması, evlerinde kalmaları, çıkılması halinde ise sosyal mesafenin korunması ve maske kullanması konularında görevliler tarafından sık sık uyarılarak alınan tedbirlere uymaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı