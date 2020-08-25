Muğla'da Kovid-19 tedbirleri
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Muğla'da Kovid-19 tedbirleri

Muğla Valiliği, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramının geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Muğla'da Kovid-19 tedbirleri
25.08.2020 23:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:42

Muğla Valiliği, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramının geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerilerinin Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Muğla Valiliği tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca tedbir kararının alınması ihtiyacı duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında, yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi."

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle, ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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