Muğla'da Kovid-19 ile mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlar aşılamaya önem veriyor
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Muğla'da Kovid-19 ile mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlar aşılamaya önem veriyor

Muğla'da Kovid-19 ile mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlar aşılamaya önem veriyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Sağlık

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, il genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaya önem gösterdiği bildirildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, il genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaya önem gösterdiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle aşı sırası gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, aşılarını yüksek oranda yaptırıyor.

Kent genelinde aşılama çalışmaları iyi gidiyor, aşı stokunda ise herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

Muğla Valiliği koordinasyonunda, aşı yaptırmak isteyenlere ihtiyaç duyulursa ulaşım desteği de sağlanıyor.

Kentte 50 yaş üstü vatandaşların yüzde 77'si, 65 yaş üstünün ise yüzde 90'ı aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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