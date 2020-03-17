Muğla'da koronovirüs tedbirleri
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Muğla'da koronovirüs tedbirleri

Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü Programı'nın çelenk töreniyle sınırlı tutulacağı bildirildi.

17.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:58
Muğla'da koronovirüs tedbirleri

Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü Programı'nın çelenk töreniyle sınırlı tutulacağı bildirildi.

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınan tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca illere gönderilen talimatların uygulanmasının istendiği hatırlatıldı.

Talimatlar gereği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü programlarının da iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sadece ilgili tarafların katılımı ile 18 Mart Çarşamba günü Muğla Şehitlik Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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